В аэропорту Якутска взлетавший Boeing 737 повредил шасси

Прокуратура начала проверку

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения фрагментов пневматика шасси воздушного судна на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Якутска. Их обнаружили 15 января 2024 года.

По предварительным данным, у воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия», выполнявшего рейс Якутск-Москва, при взлёте произошло разрушение протектора шины внутреннего правого колеса правой стойки шасси. Воздушное судно благополучно приземлилось в московском аэропорту Внуково.

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Отлетевшие куски резины повредили нижнюю панель правого полукрыла и хвостовую секцию внутреннего закрылка, – сообщает подробности телеграм-канал «Авиаторщина». - Кроме того, фрагменты пневматика разрушили трубку подачи гидравлической жидкости гидравлической системы А. В полёте в кабине пилотов сработала индикация низкого давления гидравлического насоса».

По данным телеграм-канала, на послеполётном осмотре самолёта обнаружили расслоение и повреждение протектора шины, по три вмятины на панели правого полукрыла и хвостовой секции закрылка, а также разрушенную трубку одной из гидросистем. Борт отстранили от полётов.