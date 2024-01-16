16 января

15 января

Популярное

В Бурятии мужчина, пострадавший при возгорании автомобиля, получил серьёзные ожоги

В Бурятии мужчина, пострадавший при возгорании автомобиля, получил серьёзные ожоги
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Его увезли в местную больницу

Всё произошло во вторник, 16 января, в Кабанском районе. На федеральной трассе Р-258 «Байкал», в полутора километрах от города Бабушкин, загорелась машина.

Кое-какие подробности произошедшего рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. Там сообщили, что на место отправились трое сотрудников 27-ой пожарной части 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии. Они прибыли уже через шесть минут.

К тому моменту огонь уже охватил кунг автомобиля ГАЗ 33-07 и в итоге повредил его изнутри на площади в 9 квадратных метров. Пламя потушили за три минуты. Без пострадавших не обошлось – в Кабанскую центральную районную больницу с ожогами бедренных областей (1-2 степени) доставили мужчину. Всего в грузовике находились три человека.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Для её розжига использовали бензин. 

пострадавшие автомобили возгорание

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ будут судить мужчину, убившего жертву металлическим прутом
В Улан-Удэ будут судить мужчину, убившего жертву металлическим прутом
Происшествия, 16.01.2024
Убийство произошло на территории производственной базы
В Улан-Удэ врачи вытащили роженицу с того света
В Улан-Удэ врачи вытащили роженицу с того света
Происшествия, 16.01.2024
У женщины из-за тромба остановилось сердце
В Бурятии за неделю шесть раз незаконно срубили деревья
В Бурятии за неделю шесть раз незаконно срубили деревья
Происшествия, 16.01.2024
Злоумышленники уничтожили более 18 кубов леса
В Бурятии предотвратили авиакатастрофу
В Бурятии предотвратили авиакатастрофу
Происшествия, 16.01.2024
Вертолёт, прилетевший в Закамну за человеком с инфарктом, мог разбиться
При возгорании автомобиля в Бурятии пострадал человек
При возгорании автомобиля в Бурятии пострадал человек
Происшествия, 16.01.2024
Машина вспыхнула прямо на федеральной трассе
В Братске сгорел новенький троллейбус
В Братске сгорел новенький троллейбус
Происшествия, 16.01.2024
Пассажиров в момент пожара не было
В Иркутске из детсада эвакуировали 78 детей
В Иркутске из детсада эвакуировали 78 детей
Происшествия, 16.01.2024
Возгорание произошло из-за короткого замыкания
Жители Бурятии стали меньше убивать, но больше хулиганить
Жители Бурятии стали меньше убивать, но больше хулиганить
Происшествия, 16.01.2024
Прокуратура раскрыла статистику преступлений по итогам 2023 года
В Бурятии на пожаре погибли корова и телёнок
В Бурятии на пожаре погибли корова и телёнок
Происшествия, 16.01.2024
Там вспыхнули надворные постройки
Бастрыкин отреагировал на информацию об истязании детей матерью в Бурятии
Бастрыкин отреагировал на информацию об истязании детей матерью в Бурятии
Происшествия, 16.01.2024
В применении насилия подозревается мать семерых детей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^