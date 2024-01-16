Его увезли в местную больницу
Всё произошло во вторник, 16 января, в Кабанском районе. На федеральной трассе Р-258 «Байкал», в полутора километрах от города Бабушкин, загорелась машина.
Кое-какие подробности произошедшего рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. Там сообщили, что на место отправились трое сотрудников 27-ой пожарной части 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии. Они прибыли уже через шесть минут.
К тому моменту огонь уже охватил кунг автомобиля ГАЗ 33-07 и в итоге повредил его изнутри на площади в 9 квадратных метров. Пламя потушили за три минуты. Без пострадавших не обошлось – в Кабанскую центральную районную больницу с ожогами бедренных областей (1-2 степени) доставили мужчину. Всего в грузовике находились три человека.
Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Для её розжига использовали бензин.
В Бурятии мужчина, пострадавший при возгорании автомобиля, получил серьёзные ожоги
Происшествия, Фото:
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