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В Улан-Удэ назвали предварительную причину пожара в «Бир Хаусе»

В Улан-Удэ назвали предварительную причину пожара в «Бир Хаусе»
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Крупный пожар потушили ближе к полуночи

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером в понедельник, 15 января, на улице Тулаева в Улан-Удэ загорелся ресторан «Бир Хаус». В небо поднимались густые клубы дыма. Из-за возгорания даже приостановили движение трамваев по маршруту №4, у которых конечная на Мелькомбинате, как раз рядом с горящим зданием.

К счастью, никто не пострадал.

- По прибытию было установлено, что горит кровля, имеется угроза распространения огня на третий этаж здания. Конструктивно здание сложной планировки. Благодаря грамотным действиям личного состава удалось не допустить распространения огня на третий этаж ресторана, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии (по государственной противопожарной службе) Андрей Боркин.

К шести часам вечера пожар был локализован, а к одиннадцати – полностью потушен.


Огнём частично уничтожена кровля здания, повреждены наружные стены здания на общей площади 525 квадратных метров.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации систем вентиляции, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс

Прокуратура поставила на контроль проводимую проверку.

- Законность принятых дознавателями МЧС решений будет проверена органами прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

пожар

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