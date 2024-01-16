Расправа произошла по пьяной лавочке
22-летний житель Аларского района Иркутской области признан виновным в убийстве незнакомца.
Всё произошло 15 декабря 2022 в посёлке Кутулик. Молодой человек в компании своих приятелей пришёл в дом к незнакомому мужчине. Все вместе стали распивать спиртное. В какой-то момент между гостем и хозяином дома произошёл конфликт, в ходе которого парень нанёс оппоненту девять ударов ножом.
От полученных ранений 46-летний мужчина скончался на месте преступления.
Подозреваемого оперативно задержали полицейского.
- Приговором суда он признан виновным. Суд с учётом мнения прокурора присоединил наказание по предыдущему приговору (за совершение угона) и назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области убил незнакомца 9 ударами ножа
Происшествия, Фото:
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