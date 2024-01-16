В Улан-Удэ осудили военнослужащего-уклониста

Дали шесть с половиной лет

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор Тимуру Д., сообщает телеграм-канал Второго Восточного окружного военного суда.

Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы 1 июля 2023 года самовольно оставил воинскую часть. 1 сентября мужчину задержали в Улан-Удэ сотрудники полиции.

Суд назначил военнослужащему наказание в виде лишения свободы - 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, подчёркивается в кратком сообщении.

Других подробностей дела не сообщается.