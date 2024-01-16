В Улан-Удэ врачи вытащили роженицу с того света











Всё случилось в столице Бурятии ещё в декабре. В городской перинатальный центр экстренно доставили 36-летнюю беременную. Женщине, у которой открылось кровотечение, требовалось срочное родоразрешение.Уже во время операции произошла непредвиденная критическая ситуация – у пациентки наступила острая дыхательная и сердечная недостаточность с развитием кардиопульмонального шока. Она потеряла сознание, а сердечная деятельность прекратилась. Причиной стал тромб в сердце, рассказали в медучреждении.Благодаря слаженной командной работе операционной бригады – анестезиологов, акушеров-гинекологов и медицинских сестёр – женщину реанимировали. На свет появился здоровый малыш, весивший на тот момент 4 килограмма 100 граммов. И маму, и ребёнка уже выписали.