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В Бурятии за неделю шесть раз незаконно срубили деревья

В Бурятии за неделю шесть раз незаконно срубили деревья
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Злоумышленники уничтожили более 18 кубов леса

За последнюю неделю в лесах Бурятии обнаружили шесть незаконных рубок. Там провели 330 рейдов и выявили нарушения по статье 260 Уголовного кодекса РФ. По одному при этом зарегистрировали в пригородном Заиграевском, Джидинском и Прибайкальском районах.

Двух нарушителей уже установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины превысил 18 кубометров.

Кроме того, в республике выявили три нарушения по статье 8.28 КоАП РФ («Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание деревьев») – в Тарбагатайском, Кижингинском и Хоринском районах. Злоумышленников вычислили. Все материалы передали в ОМВД для принятия правовых решений, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
черные лесорубы РАЛХ

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