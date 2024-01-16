Иркутянка на Mitsubishi сбила женщину на остановке и врезалась в киоск

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Пострадавшую доставили в больницу



15 января на улице Новаторов в Иркутске автомобилистка сбила женщину и врезалась в киоск на остановке. ДТП произошло в 16:20.



- 48-летняя женщина, находившаяся за рулём Mitsubishi ASX, не справилась с управлением и допустила наезд на 47-летнюю иркутянку, которая стояла на остановке общественного транспорта «Авиазавод», после чего совершила наезд на киоск, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



В результате аварии женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в городскую больницу.



Полицейские проводят проверку по факту происшествия.

