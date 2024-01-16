Пострадавшую доставили в больницу
15 января на улице Новаторов в Иркутске автомобилистка сбила женщину и врезалась в киоск на остановке. ДТП произошло в 16:20.
- 48-летняя женщина, находившаяся за рулём Mitsubishi ASX, не справилась с управлением и допустила наезд на 47-летнюю иркутянку, которая стояла на остановке общественного транспорта «Авиазавод», после чего совершила наезд на киоск, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
В результате аварии женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в городскую больницу.
Полицейские проводят проверку по факту происшествия.
Иркутянка на Mitsubishi сбила женщину на остановке и врезалась в киоск
Происшествия, Фото:
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