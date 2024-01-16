При возгорании автомобиля в Бурятии пострадал человек

Машина вспыхнула прямо на федеральной трассе



Всё произошло во вторник, 16 января, в Кабанском районе. На федеральной трассе Р-258 «Байкал», в полутора километрах от города Бабушкин, загорелся автомобиль.



По предварительным данным, пострадал один человек. Его доставили в медучреждение. Фото с места происшествия опубликовали в группе «Кабанск-инфо.24/7».



Информация уточняется.



