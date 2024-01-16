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В Бурятии поймали браконьера с поличным

В Бурятии поймали браконьера с поличным
Происшествия,  Фото:пресс-служба Бурприроднадзора
Он использовал запрещённые законом способы охоты

В Заиграевском районе Бурятии был задержан гражданин, который занимался незаконной охотой на зайцев. Нарушитель устанавливал запрещённые законом металлические петли.

- Петли являются жестоким запрещённым способом охоты. Попавшее в ловушку животное погибает медленной мучительной смертью, - сообщает республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Государственный инспектор Бурприроднадзора во время рейда поймал браконьера с поличным. На нарушителя был составлен протокол, у него было изъято 8 петель. Материалы дела переданы в суд для принятия правового решения.

- По статье 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты» предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей или лишения права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц – от 20 до 35 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты, - пояснили в Бурприроднадзоре.

Бурятия охота Заиграевский район браконьерство

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