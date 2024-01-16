Там вспыхнули надворные постройки
Возгорание произошло ночью 16 января в селе Уро Баргузинского района Бурятии. На улице Романова вспыхнули надворные постройки. Сообщение об этом поступило в 00:55, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».
На место выезжали сотрудники пожарной части № 85. В 01:20 огонь локализовали, а в 02:00 потушили. Пламя уничтожило стайку.
- В результате пожара сгорела крыша стайки и потолочное перекрытие на общей площади 24 кв.м. Во время пожара внутри стайки находились корова и телёнок, которые погибли, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предварительная причина уже известна – короткое замыкание электрической лампы.
В Бурятии на пожаре погибли корова и телёнок
Происшествия, Фото:
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