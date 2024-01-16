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В Бурятии на пожаре погибли корова и телёнок

В Бурятии на пожаре погибли корова и телёнок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Там вспыхнули надворные постройки

Возгорание произошло ночью 16 января в селе Уро Баргузинского района Бурятии. На улице Романова вспыхнули надворные постройки. Сообщение об этом поступило в 00:55, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».

На место выезжали сотрудники пожарной части № 85. В 01:20 огонь локализовали, а в 02:00 потушили. Пламя уничтожило стайку.

- В результате пожара сгорела крыша стайки и потолочное перекрытие на общей площади 24 кв.м. Во время пожара внутри стайки находились корова и телёнок, которые погибли, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предварительная причина уже известна – короткое замыкание электрической лампы. 
пожар

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