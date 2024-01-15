Возгорание произошло в Железнодорожном районе
Ночью 13 января для безопасного тушения пожара на улице Гвардейская, 8 в Улан-Удэ отключали электроэнергию, сообщили оперативные службы. Без света остались малоэтажные жилые дома по ул. Гвардейская, 5, 6, 7, 8, 9,10, ул. Буйко, 9, 11.
В 5:20 электроэнергию вернули всем, кроме трёхэтажного блока (12 комнат) жилого дома ул. Гвардейская, 8.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар унёс жизни двух человек. Их тела обнаружили пожарные и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые в итоге констатировали смерть.
Пожарные спасли 12 человек, в том числе четырёх детей.
Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, причина устанавливается.
В Улан-Удэ из-за пожара отключали свет
Происшествия, Фото:
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