В Бурятии из-за коммунальной аварии прикрыли детсад

Там пришлось с утра отменить занятия
Утром 15 января в заиграевском селе Новоильинск случилась коммунальная авария – на трубопроводе около детского сада «Ромашка» произошёл порыв, сообщает «Заиграево-инфо 24/7».
Там приступили к сливу теплоносителя, замене трубопровода и сварочным работам. Угрозы разморозки системы нет, однако занятия в дошкольном учреждении пришлось отменить.
Там пришлось с утра отменить занятия
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