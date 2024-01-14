В Бурятии разыскивают 57-летнего мужчину, пропавшего более двух месяцев назад



Сотрудники полиции разыскивают 57-летнего Геннадия Поплевина из иволгинского села Сотниково, который пропал ещё два с половиной месяца назад – 25 октября. В тот день он ушёл из дома на улице 40 лет Победы. С тех пор о мужчине ничего неизвестно.



Заявление в полицию поступило от родственников 22 ноября. В МВД по Бурятии обнародовали приметы пропавшего – европейской внешности, худощавого телосложения, рост – 165 сантиметров, светло-русые волосы с проседью и серо-синие глаза. На сельчанине было тёмно-синяя куртка, синие джинсы и серые кроссовки.



Ранее он уже уходил из дома. При наличии какой-либо информации о мужчине или его местонахождении жителей республики просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам 8-301-229-53-70, 8-924-704-32-60 или 102 (112).

