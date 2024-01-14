Огонь уничтожил её полностью
Возгорание произошло днём 13 января в местности Улбузон-Нуган в Тункинском районе. Там вспыхнула юрта. Сообщение об этом поступило от очевидца.
На место отправились сотрудники пожарной части № 45 10-го Тункинского отряда ГПС Бурятии. К моменту их приезда юрта сгорела полностью.
Размер ущерба устанавливается. Причина уже известна – неправильное устройство дымоходов, сообщает «Тунка-инфо.24/7».
В районе Бурятии полыхала юрта
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Огонь уничтожил её полностью
Он до ужаса перепугал некоторых местных жителей
Ему впаяли сразу два штрафа
Очевидцев происшествия просят откликнуться
Женщина перестала выходить на связь с роднёй четыре месяца назад
Для этого молодой человек набрал кредитов
Двое из них скончался в машине «скорой»
Все семеро человек уже на берегу
К ним на помощь отправились спасатели
Окровавленное животное бросили умирать на дороге
В общественном транспорте находились 11 человек
Мужчина совершил преступление по дороге к родственникам
ДТП произошло на федеральной трассе
Теперь они дрейфуют по Байкалу
Юноша пробрался с торговую точку через решётку в тамбуре