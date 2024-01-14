В районе Бурятии полыхала юрта

Огонь уничтожил её полностью



Возгорание произошло днём 13 января в местности Улбузон-Нуган в Тункинском районе. Там вспыхнула юрта. Сообщение об этом поступило от очевидца.



На место отправились сотрудники пожарной части № 45 10-го Тункинского отряда ГПС Бурятии. К моменту их приезда юрта сгорела полностью.



Размер ущерба устанавливается. Причина уже известна – неправильное устройство дымоходов, сообщает «Тунка-инфо.24/7».

