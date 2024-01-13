13 января

12 января

Популярное

Ночью на пожарах в Улан-Удэ погибли три человека

Ночью на пожарах в Улан-Удэ погибли три человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Двое из них скончался в машине «скорой»

За минувшую ночь в Улан-Удэ произошли два пожара, в которых погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Первый пожар произошёл на улице Репина, здесь загорелся гараж. В результате возгорания полностью уничтожена кровля и вещи в гараже на общей площади 24 квадратных метра.

- В ходе разборки конструкций и проливки места происшествия в гараже был обнаружен погибший, - сообщили в региональном МЧС.

В эту же ночь загорелась квартира на втором этаже в многоквартирном жилом доме по улице Гвардейская.



- Звеньями газодымозащитной службы спасены 12 человек, из них 4 детей. В ходе проверки смежных квартир обнаружены два человека без признаков жизни. Они были переданы в карету скорой медицинской помощи. Позже медиками была констатирована их смерть. Пожар ликвидирован на общей площади 40 квадратных метров, - сообщили в ведомстве.

Причины пожаров устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России.


пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ночью на пожарах в Улан-Удэ погибли три человека
Ночью на пожарах в Улан-Удэ погибли три человека
Происшествия, 13.01.2024
Двое из них скончался в машине «скорой»
В Бурятии дрейфует ещё одна льдина с рыбаками
В Бурятии дрейфует ещё одна льдина с рыбаками
Происшествия, 12.01.2024
К ним на помощь отправились спасатели  
В Улан-Удэ собаке, угодившей под машину, оторвало часть лапки
В Улан-Удэ собаке, угодившей под машину, оторвало часть лапки
Происшествия, 12.01.2024
Окровавленное животное бросили умирать на дороге
В Ангарске в ДТП пострадала пассажирка автобуса
В Ангарске в ДТП пострадала пассажирка автобуса
Происшествия, 12.01.2024
В общественном транспорте находились 11 человек
Житель Бурятии ограбил возвращавшуюся с корпоратива женщину
Житель Бурятии ограбил возвращавшуюся с корпоратива женщину
Происшествия, 12.01.2024
Мужчина совершил преступление по дороге к родственникам  
В Улан-Удэ школьник на каникулах вынес кассу из магазина
В Улан-Удэ школьник на каникулах вынес кассу из магазина
Происшествия, 12.01.2024
Юноша пробрался с торговую точку через решётку в тамбуре 
Читинца подозревают в краже IPhone в ночном клубе
Читинца подозревают в краже IPhone в ночном клубе
Происшествия, 12.01.2024
Молодой человек вытащил дорогой гаджет из кармана брюк посетителя
В Бурятии вскрылись шокирующие подробности ДТП, вызвавшего страшный пожар в кафе
В Бурятии вскрылись шокирующие подробности ДТП, вызвавшего страшный пожар в кафе
Происшествия, 12.01.2024
Виновник аварии оказался из очень влиятельной семьи со связями

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^