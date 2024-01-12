В Бурятии при столкновении легковушек пострадал человек

ДТП произошло на федеральной трассе
В Кабанском районе Бурятии случилось ДТП. На 236-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал», в 15 километрах от посёлка Танхой, столкнулись два легковых автомобиля.
В аварии пострадал один человек. В группе «Кабанск-инфо.24/7» уточнили, что госпитализация ему не потребовалась. Судя по фото с места ДТП, обе машины получили серьёзные механические повреждения.
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