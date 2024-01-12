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В Бурятии подросток украл деньги с карты пенсионера

В Бурятии подросток украл деньги с карты пенсионера
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Юноша обманом взял сим-карту

25 декабря в полицию обратился 69-летний житель заиграевского посёлка Онохой, он сообщил о краже с его банковского счета более 12,5 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что неделей ранее в компании знакомых распивал спиртное. Был среди них и 17-летний парень, который попросил у потерпевшего телефон, чтобы позвонить знакомой девушке, а вернул гаджет без сим-карты владельца. Её пропажу последний обнаружил только на следующий день.

Полицейские задержали молодого человека. Скрывавшийся от них подозреваемый признался, что выйдя в подъезд с чужим мобильным устройством, вынул из него сим-карту и, вставив в своё, совершил два денежных перевода. Порядка 12,5 тысяч рублей были перечислены на банковскую карту знакомого, находящуюся в его временном пользовании.

Впоследствии деньги юноша обналичил и потратил. Намерения отдать сим-карту хозяину у него не возникло: подросток предполагал, что сможет воспользоваться ею аналогичным образом в дальнейшем при поступлении пенсии на счёт держателя.

- Отметим, ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи денег со счетов. При этом по последнему случаю имеет непогашенную судимость: наказание в виде лишения свободы условно им ещё не отбыто. Учится в школе, состоит на профилактическом учёте в ПДН, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело. Собранные полицейскими материалы будут переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования.
кража

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