Возгорание потушили ещё до приезда пожарных
Пожар произошёл в ночь на 10 января в баунтовском селе Багдарин. На улице Морозова вспыхнул гараж. Туда сразу отправились сотрудники 19-го Баунтовского отряда государственной противопожарной службы Бурятии.
Как выяснилось, огонь охватил разделки печи гаража и повредил её на площади в 0,3 м². Пламя ликвидировали сами жильцы, сообщает «Баунт-инфо.24/7».
В селе Бурятии под покровом ночи вспыхнул гараж
Происшествия, Фото:
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