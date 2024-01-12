В селе Бурятии под покровом ночи вспыхнул гараж

Возгорание потушили ещё до приезда пожарных



Пожар произошёл в ночь на 10 января в баунтовском селе Багдарин. На улице Морозова вспыхнул гараж. Туда сразу отправились сотрудники 19-го Баунтовского отряда государственной противопожарной службы Бурятии.



Как выяснилось, огонь охватил разделки печи гаража и повредил её на площади в 0,3 м². Пламя ликвидировали сами жильцы, сообщает «Баунт-инфо.24/7».

