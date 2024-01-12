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В селе Бурятии под покровом ночи вспыхнул гараж

В селе Бурятии под покровом ночи вспыхнул гараж
Происшествия,  Фото:«Баунт-инфо.24/7»
Возгорание потушили ещё до приезда пожарных

Пожар произошёл в ночь на 10 января в баунтовском селе Багдарин. На улице Морозова вспыхнул гараж. Туда сразу отправились сотрудники 19-го Баунтовского отряда государственной противопожарной службы Бурятии.

Как выяснилось, огонь охватил разделки печи гаража и повредил её на площади в 0,3 м². Пламя ликвидировали сами жильцы, сообщает «Баунт-инфо.24/7».
пожар гаражи

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