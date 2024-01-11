В Бурятии у жителя Монголии обнаружили «эплы» и «самсунги» на 800 с лишним тысяч





Этот инцидент произошёл в Кяхтинском районе, в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Кяхта». Сотрудники Бурятской таможни обнаружили у приехавшего из Монголии мужчины 22 смартфона марок Apple и Samsung. Гость из соседнего государства спрятал всё это добро под одеждой.



Таможенники обратили внимание на неестественно сидящую на нём куртку. Иностранец заявил, что у него нет с собой товаров, подлежащих декларированию. Однако при досмотре у нарушителя обнаружили «бэушные» мобильные устройства. Часть гаджетов он спрятал на талии, подвязав национальным матерчатым поясом бус, а остальное рассовал по карманам.







Общую стоимость смартфонов оценили в 850 тысяч рублей. В таможне отметили, что это была коммерческая партия. Как выяснилось, мужчина направлялся из Улан-Батора в Иркутск «в туристических целях», а телефоны вёз якобы для знакомых.





В итоге против иностранца возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ («Сокрытие товара от таможенного контроля») и передали материалы в суд. По решению служителей Фемиды товар конфисковали, обратив его в федеральную собственность.