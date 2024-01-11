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В Чите пассажир угнал у таксиста автомобиль

В Чите пассажир угнал у таксиста автомобиль
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он сел за руль, когда водитель отлучился в магазин за соком

В полицию Читы обратился таксист с заявлением об угоне автомобиля Toyota Corolla Fielder.

Накануне мужчина взял пассажира по заявке и остановился около магазина. Оставив заведённым автомобиль, водитель ушёл за соком, а когда вернулся, машины уже не было.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 24-летний читинец.

- Выяснилось, что молодой человек пересел за руль и уехал, но по пути следования съехал с трассы и бросил машину, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело об угоне. Автомобиль хозяину уже вернули. 
угон такси

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