В Чите пассажир угнал у таксиста автомобиль

Он сел за руль, когда водитель отлучился в магазин за соком



В полицию Читы обратился таксист с заявлением об угоне автомобиля Toyota Corolla Fielder.



Накануне мужчина взял пассажира по заявке и остановился около магазина. Оставив заведённым автомобиль, водитель ушёл за соком, а когда вернулся, машины уже не было.



В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 24-летний читинец.



- Выяснилось, что молодой человек пересел за руль и уехал, но по пути следования съехал с трассы и бросил машину, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело об угоне. Автомобиль хозяину уже вернули.

