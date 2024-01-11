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В Бурятии рассказали, как спасти провалившегося под лёд человека

В Бурятии рассказали, как спасти провалившегося под лёд человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели посоветовали пустить в ход шарф или палку

В республиканском агентстве ГО и ЧС объяснили, как вытащить из воды человека, который провалился под лёд. Первым делом нужно позвонить в экстренную службу 112 и рассказать, где всё произошло.

После следует подбодрить пострадавшего и определиться со средством спасения. Подойдут верёвка с грузом на конце, длинный шнур, шарф, верхняя одежда, лыжи или же просто длинная палка.

- Опуститесь на лёд и ползком двигайтесь к пострадавшему. Не приближаясь к краю полыньи, бросьте ему средство спасения, за которое аккуратно вытягивайте провалившегося  и вместе с ним отползайте на безопасное расстояние в ту сторону, откуда пришли – там лёд уже проверенный, – подчеркнули в агентстве ГО и ЧС.

Спасатели просят не рисковать, если вы не уверены, что сможете безопасно для всех оказать помощь – тогда лучше дождаться профессионалов.
безопасность лед

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