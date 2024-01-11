В Бурятии рассказали, как спасти провалившегося под лёд человека



В республиканском агентстве ГО и ЧС объяснили, как вытащить из воды человека, который провалился под лёд. Первым делом нужно позвонить в экстренную службу 112 и рассказать, где всё произошло.



После следует подбодрить пострадавшего и определиться со средством спасения. Подойдут верёвка с грузом на конце, длинный шнур, шарф, верхняя одежда, лыжи или же просто длинная палка.



- Опуститесь на лёд и ползком двигайтесь к пострадавшему. Не приближаясь к краю полыньи, бросьте ему средство спасения, за которое аккуратно вытягивайте провалившегося и вместе с ним отползайте на безопасное расстояние в ту сторону, откуда пришли – там лёд уже проверенный, – подчеркнули в агентстве ГО и ЧС.



Спасатели просят не рисковать, если вы не уверены, что сможете безопасно для всех оказать помощь – тогда лучше дождаться профессионалов.

