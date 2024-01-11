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В Улан-Удэ задержали мужчину с муляжом гранаты

В Улан-Удэ задержали мужчину с муляжом гранаты
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Произошло это на железнодорожном вокзале

На железнодорожном вокзале Улан-Удэ транспортные полицейские задержали мужчину, приехавшего из Иркутска. Его остановили при проходе рамки металлодетектора. При проверке в рюкзаке обнаружили гранату.

На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники ОМОН Росгвардии.

- В ходе обследования специалисты инженерно-технической группы ОМОН установили, что обнаруженный предмет – учебная граната, без взрывчатых веществ и угрозы не представляет. Мужчина пояснил, что приобрёл муляж в интернете в качестве сувенира, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

По данному факту сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку. 

Росгвардия вокзал

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