В Улан-Удэ задержали мужчину с муляжом гранаты

Произошло это на железнодорожном вокзале
На железнодорожном вокзале Улан-Удэ транспортные полицейские задержали мужчину, приехавшего из Иркутска. Его остановили при проходе рамки металлодетектора. При проверке в рюкзаке обнаружили гранату.
На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники ОМОН Росгвардии.
- В ходе обследования специалисты инженерно-технической группы ОМОН установили, что обнаруженный предмет – учебная граната, без взрывчатых веществ и угрозы не представляет. Мужчина пояснил, что приобрёл муляж в интернете в качестве сувенира, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
По данному факту сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку.
Произошло это на железнодорожном вокзале
Её сбила «Тойота Приус»
64-летнему мужчине грозит длительный срок
Ему придётся раскошелиться на три тысячи рублей
Мужчина обратил внимание на авточехол, когда подвозил клиента
Мужчина забрал вещи приятеля, оставив ему свои
Уголовное дело против них рассмотрят с участием присяжных заседателей
Горел частный деревянный дом в деревне Куда
За медпомощью обратились три женщины
Подозреваемый шесть лет скрывался на родине
Местным жителям пока ничего не угрожает
Женщина поверила мошенникам, получив от них 500 рублей
Трагедия произошла, когда группа охотников возвращалась домой
Грузовик был нагружен древесиной
Автомобиль превратился в груду металла