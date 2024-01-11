Её сбила «Тойота Приус»
Накануне, 10 января, в Улан-Удэ на «зебре» сбили 17-летнюю девушку. Наезд произошёл в микрорайоне Аэропорт в девятом часу вечера.
- 65-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Приус», около дома №31 в Аэропорту на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 17-летнюю девушку, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП девушку с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. мед. учреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 января в Загорске водитель внедорожника «Джип Гранд Чероки» сбил 14-летнего подростка.
В Улан-Удэ на «зебре» сбили 17-летнюю девушку
Происшествия, Фото:
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