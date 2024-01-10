Жители Коми пойдут под суд за убийство предпринимателя из Бурятии



В декабре в Коми шкуры с голени животных – ред.) зашли в квартиру мужчины. В декабре в Коми завершилось расследование убийства 65-летнего бизнесмена из Бурятии, который занимался заготовкой шкур оленя. Произошло всё год назад, в январе 2023-го, в посёлке Юсьтыдор города Инты. Тогда 37-летний местный житель и двое его 35-летних друзей под предлогом продажи камуса () зашли в квартиру мужчины.





Достав пневматический пистолет, внешне схожий с боевым, они забрали у предпринимателя более полутора миллионов рублей, а после связали свою жертву, отвезли в гараж и удерживали там до тех пор, пока один из ныне обвиняемых снимал в банкомате деньги с банковских карт потерпевшего. Речь о сумме в 140 с лишним тысяч рублей.



Затем на санях-волокушах, прицепленных к снегоходу, злоумышленники вывезли мужчину за пределы посёлка и задушили его. Тело сбросили в выкопанную яму и засыпали снегом.



Троице предъявили обвинение по четырём статьям – за разбойное нападение, похищение человека, кражу с банковского счета и умышленное причинение смерти с целью скрыть другое преступление.



Уголовное дело об убийстве уже поступило в Верховный суд Коми. Его рассмотрят с участием присяжных.



- 9 января состоялось предварительное слушание дела, по итогам которого на 29-ое назначили открытое судебное заседание в составе судьи и коллегии присяжных заседателей, – сообщили в пресс-службе Верховного суда республики Коми.

