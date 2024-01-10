В Иркутской области гражданин Убекистана молотком забил до смерти мужчину

Подозреваемый шесть лет скрывался на родине



В Иркутской области 36-летнему гражданину Узбекистана предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.



Преступление произошло ещё в феврале 2017 года. В Нижнеудинской центральной районной больнице скончался сильно избитый 65-летний мужчина. У него были множество травм, в том числе открытая черепно-мозговая.



Тогда правоохранители не смогли установить личность подозреваемого; уголовное дело приостановили.



В декабре 2023 года следователи СК вышли на след подозреваемого, как только он пересёк границу России. Следствие по уголовному делу было возобновлено. 27 декабря мужчину задержали в Киренском районе Иркутской области, куда приехал на работу вахтовым методом.



- Следователи установили, что в начале февраля 2017 года в посёлок Шумский между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс знакомому множественные удары молотком по голове. После совершения преступления мужчина скрылся, проживал на родине, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемого заключили под стражу.

