Подозреваемый шесть лет скрывался на родине
В Иркутской области 36-летнему гражданину Узбекистана предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
Преступление произошло ещё в феврале 2017 года. В Нижнеудинской центральной районной больнице скончался сильно избитый 65-летний мужчина. У него были множество травм, в том числе открытая черепно-мозговая.
Тогда правоохранители не смогли установить личность подозреваемого; уголовное дело приостановили.
В декабре 2023 года следователи СК вышли на след подозреваемого, как только он пересёк границу России. Следствие по уголовному делу было возобновлено. 27 декабря мужчину задержали в Киренском районе Иркутской области, куда приехал на работу вахтовым методом.
- Следователи установили, что в начале февраля 2017 года в посёлок Шумский между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс знакомому множественные удары молотком по голове. После совершения преступления мужчина скрылся, проживал на родине, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемого заключили под стражу.
В Иркутской области гражданин Убекистана молотком забил до смерти мужчину
Происшествия, Фото:
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