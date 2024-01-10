Улан-удэнец украл деньги из центра зрения и заработал срок



36-летний житель бурятской столицы предстал перед судом за кражу с незаконным проникновением. Произошло всё 15 ноября. Мужчина, который пришёл в центр зрения, пробрался в регистратуру и стащил из выдвижного ящика стола 20 000 рублей.



После злоумышленник скрылся. Деньгами он распорядился по своему усмотрению. Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.



На заседании улан-удэнец полностью признал свою вину. При назначении наказания служители Фемиды учли характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства. В итоге вору дали два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, приговор ещё не вступил в законную силу.