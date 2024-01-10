В райцентре в Бурятии под покровом ночи загорелся магазин

К пожару привело короткое замыкание



Возгорание произошло минувшей ночью в 1-ом городке в Кяхте. Там вспыхнул магазин. На место отправились четверо сотрудников пожарной части № 33.



К моменту их приезда в торговом павильоне было сильное задымление. Сообщение о пожаре поступило в 00:40, а в 01:15 его ликвидировали. Пламя повредило потолок и стеллажи на площади в 4 квадратных метра.



Размер ущерба устанавливается. В момент возгорания магазин был закрыт. Обошлось без пострадавших. Причина уже известна – замыкание электропроводки, сообщает «Кяхта-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района.

