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В райцентре в Бурятии под покровом ночи загорелся магазин

В райцентре в Бурятии под покровом ночи загорелся магазин
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К пожару привело короткое замыкание

Возгорание произошло минувшей ночью в 1-ом городке в Кяхте. Там вспыхнул магазин. На место отправились четверо сотрудников пожарной части № 33.

К моменту их приезда в торговом павильоне было сильное задымление. Сообщение о пожаре поступило в 00:40, а в 01:15 его ликвидировали. Пламя повредило потолок и стеллажи на площади в 4 квадратных метра.

Размер ущерба устанавливается. В момент возгорания магазин был закрыт. Обошлось без пострадавших. Причина уже известна – замыкание электропроводки, сообщает «Кяхта-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района.
пожар

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