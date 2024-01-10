К пожару привело короткое замыкание
Возгорание произошло минувшей ночью в 1-ом городке в Кяхте. Там вспыхнул магазин. На место отправились четверо сотрудников пожарной части № 33.
К моменту их приезда в торговом павильоне было сильное задымление. Сообщение о пожаре поступило в 00:40, а в 01:15 его ликвидировали. Пламя повредило потолок и стеллажи на площади в 4 квадратных метра.
Размер ущерба устанавливается. В момент возгорания магазин был закрыт. Обошлось без пострадавших. Причина уже известна – замыкание электропроводки, сообщает «Кяхта-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района.
В райцентре в Бурятии под покровом ночи загорелся магазин
Происшествия, Фото:
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