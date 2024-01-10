Часть пригородного села в Бурятии осталась без холодной воды



Около полудня 9 января микрорайон «Молодёжный» в иволгинском селе Сотниково остался без холодного водоснабжения (ХВС). На скважине вышел из строя глубинный насос. Для местных жителей организовали подвоз.



Уже к вечеру стало известно, что в микрорайоне установили новый насос и приступили к заполнению резервуара-накопителя объёмом в 5 кубометров. Вскоре началась подача воды в магистраль и ХВС восстановили. Всего к работам привлекли 6 человек, задействовать пришлось три единицы техники, сообщает «Иволга-инфо 24/7».

