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В Бурятии полуторагодовалый малыш отравился чистящим средством

В Бурятии полуторагодовалый малыш отравился чистящим средством
Происшествия,  Фото:ДРКБ
Ребёнка привезли в больницу со страшными ожогами рта и желудка

Всё произошло в Улан-Удэ в минувший понедельник, 8 января. В детскую республиканскую клиническую больницу привезли полуторагодовалого ребёнка, который выпил средство для очистки плиты.

Малыша доставили в приёмно-диагностическое отделение ДРКБ в тяжёлом состоянии. У него было острое отравление щёлочью, ожоги ротовой полости, пищевода и желудка. Кроху поместили в отделение анестезиологии и реанимации и начали интенсивную терапию.

- Сейчас основные параметры жизнедеятельности стабилизированы. Однако предстоит длительное поэтапное лечение с дальнейшим хирургическим вмешательством, – рассказали в ДРКБ.

Каждый год в медучреждение с ожогом пищевода поступает примерно шесть детей. Взрослых призывают следить за малышами и не оставлять их без присмотра.
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