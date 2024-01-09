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В Бурятии иностранку оштрафовали на незаконное пересечение госграницы

В Бурятии иностранку оштрафовали на незаконное пересечение госграницы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщине пришлось раскошелиться на 60 тысяч рублей

Жительница соседней Монголии предстала перед Кяхтинским райсудом за незаконное пересечение российско-монгольской границы. Как выяснилось, она с 2015 года въезжала РФ на законных основаниях, но в 2022-ом превысила допустимый срок пребывания в стране. Женщине запретили въезд в Российскую Федерацию до 2025 года.
 
Несмотря на табу и предупреждение об уголовной ответственности, иностранка изменила имя, получила новый загранпаспорт и в октябре дважды пересекла госграницу ради заработка, а про наложенный ранее запрет умолчала. 

Против нарушительницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 322 Уголовного кодекса РФ. На заседании она полностью признала свою вину и раскаялась. В итоге женщине назначили наказание – штраф размером в 60 тысяч рублей, который она уже оплатила.
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