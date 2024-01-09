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В Улан-Удэ 15-летний подросток на «Камри» влетел в жилой дом

В Улан-Удэ 15-летний подросток на «Камри» влетел в жилой дом
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло в Тулунже

В посёлке Тулунжа в Улан-Удэ юный автомобилист протаранил забор и врезался в частный жилой дом.

ДТП произошло сегодня днём на улице Гэгэтуйская.

- По предварительным данным, 15-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с рулевым управлением и совершил наезд на забор с последующим наездом на жилой дом. В результате ДТП подросток с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение для осмотра, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.

 
По данному факту проводится специальное расследование. На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают, кому принадлежит автомобиль и как подросток оказался за рулём. 

ДТП

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