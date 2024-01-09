В Улан-Удэ 15-летний подросток на «Камри» влетел в жилой дом







По данному факту проводится специальное расследование. На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают, кому принадлежит автомобиль и как подросток оказался за рулём.





В посёлке Тулунжа в Улан-Удэ юный автомобилист протаранил забор и врезался в частный жилой дом.ДТП произошло сегодня днём на улице Гэгэтуйская.- По предварительным данным, 15-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с рулевым управлением и совершил наезд на забор с последующим наездом на жилой дом. В результате ДТП подросток с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение для осмотра, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.