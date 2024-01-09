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Доставший по наследству порох обернулся для жителя Бурятии судом

Доставший по наследству порох обернулся для жителя Бурятии судом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина оставил порох «на всякий случай»

Житель Еравнинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении и хранение взрывчатых веществ.

В сентябре 2020 года мужчина переехал жить в село Сосново-Озёрское, в дом своих покойных родителей. В шкафу он нашёл металлическую банку с бездымным охотничьим порохом (массой 19,3 граммов) и коробку с чёрным дымным порохом массой 342 грамма.

Порох ранее принадлежал его покойному отцу-охотнику. Сын, не имея разрешения на приобретение и хранение взрывчатого вещества, решил оставить порох себе «на всякий случай».

6 сентября 2023 года порох изъяли сотрудники полиции.

- С учётом ряда смягчающих обстоятельств мужчине назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, условно с испытательным сроком три года, - сообщили в пресс-службе Еравнинского районного суда.

Приговор вступил в законную силу.
порох

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