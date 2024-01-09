Водителя обяжут возместить расходы
Днём 8 января в районе площади Советов в Улан-Удэ автомобилист врезался в опору наружного освещения.
Виновник ДТП был сразу же установлен.
Сегодня сотрудники «Горсвета» приступили к работам по восстановлению опоры.
- Водитель, сбивший опору уличного освещения, несёт двойную ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы на восстановление сбитой опоры, - сообщили «Байкал-Daily» в МБУ «Горсвет».
Всего за праздничные выходные в столице Бурятии были сбиты две опоры наружного освещения.
Возле главной площади Улан-Удэ автомобилист протаранил столб
Происшествия, Фото:
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