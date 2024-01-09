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Возле главной площади Улан-Удэ автомобилист протаранил столб

Возле главной площади Улан-Удэ автомобилист протаранил столб
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водителя обяжут возместить расходы

Днём 8 января в районе площади Советов в Улан-Удэ автомобилист врезался в опору наружного освещения.

Виновник ДТП был сразу же установлен.

Сегодня сотрудники «Горсвета» приступили к работам по восстановлению опоры.

- Водитель, сбивший опору уличного освещения, несёт двойную ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы на восстановление сбитой опоры, - сообщили «Байкал-Daily» в МБУ «Горсвет».



Всего за праздничные выходные в столице Бурятии были сбиты две опоры наружного освещения.


ДТП

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