Улан-удэнцы умудрились спустить в канализацию ёлочные игрушки, посуду и одеяло



Одеяло «приплыло» на канализационную станцию. Как оно оказалось в канализации известно, пожалуй, только его бывшим хозяевам.



Ремонтные группы трудились круглосуточно. Благодаря слаженной работе подразделений все нештатные ситуации на сетях водоснабжения и водоотведения удалось оперативно ликвидировать. Всего за праздники в городе произошло семь технологических повреждений. Их удалось устранить без отключения холодного водоснабжения.



За декабрь специалисты отремонтировали и отогрели 51 водоколонку, в том числе 40 – в первую неделю нового года. Большинство из них – неавтоматизированные водоразборные колонки.



За декабрь специалисты отремонтировали и отогрели 51 водоколонку, в том числе 40 – в первую неделю нового года. Большинство из них – неавтоматизированные водоразборные колонки.