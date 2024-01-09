Улан-удэнцы умудрились спустить в канализацию ёлочные игрушки, посуду и одеяло

Несмотря на предостережения специалистов, жители бурятской столицы продолжают смывать в унитазы что попало. На новогодних каникулах – с 30 декабря по 8 января – в Улан-Удэ зафиксировали рекордное количество засоров на канализационных сетях – 63. Это на 50% выше среднестатистических показателей за месяц, сообщили в МУП «Водоканал».
- Горожане активно сбрасывали в систему канализации всё, что только можно – начиная от кухонных полотенец и заканчивая синтетическим одеялом и праздничной атрибутикой – мишурой, сломанными ёлочными игрушками и даже битой посудой, – рассказал начальник участка сетей водоотведения МУП Сергей Перфильев.
Одеяло «приплыло» на канализационную станцию. Как оно оказалось в канализации известно, пожалуй, только его бывшим хозяевам.
Ремонтные группы трудились круглосуточно. Благодаря слаженной работе подразделений все нештатные ситуации на сетях водоснабжения и водоотведения удалось оперативно ликвидировать. Всего за праздники в городе произошло семь технологических повреждений. Их удалось устранить без отключения холодного водоснабжения.
За декабрь специалисты отремонтировали и отогрели 51 водоколонку, в том числе 40 – в первую неделю нового года. Большинство из них – неавтоматизированные водоразборные колонки.