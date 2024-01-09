В Бурятии тряхнуло отдалённый район

Землетрясения в республике участились
В Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло утром 9 января в Окинском районе – в 7:48 по местному времени.
Эпицентр находился в точке с координатами 51.18º северной широты и 98.33º восточной долготы, в 181 километре к юго-западу от села Орлик. Магнитуда составила 3,9, сообщает «Ока-инфо 24/7» со ссылкой на официальный сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Землетрясения в республике в последнее время участились. За новогодние праздники случилось сразу два – в Муйском
и Баргузинском
районах.
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Землетрясения в республике участились
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