В Бурятии тряхнуло отдалённый район





Землетрясения в республике в последнее время участились. За новогодние праздники случилось сразу два – в Муйском Баргузинском районах.





В Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло утром 9 января в Окинском районе – в 7:48 по местному времени.Эпицентр находился в точке с координатами 51.18º северной широты и 98.33º восточной долготы, в 181 километре к юго-западу от села Орлик. Магнитуда составила 3,9, сообщает «Ока-инфо 24/7» со ссылкой на официальный сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.