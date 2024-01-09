09 января

08 января

Популярное

В Улан-Удэ росгвардейцы поймали грабителя, объявленного в розыск

В Улан-Удэ росгвардейцы поймали грабителя, объявленного в розыск
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Его обнаружили в супермаркете

В Улан-Удэ наряд вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования задержал мужчину, который находился в розыске.

- Сотрудники вневедомственной охраны в продуктовом торговом центре на улице Николая Петрова по ориентировке задержали гражданина, подозреваемого в совершении грабежа, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанного доставили в полицию. 34-летний улан-удэнец сознался, что в ноябре прошлого года отнял 12 тысяч рублей и сотовый телефон у потерпевшего в гостинице.

Органами следствия возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. 
Росгвардия грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ охранник больницы прикарманил чужую карту
В Улан-Удэ охранник больницы прикарманил чужую карту
Происшествия, 09.01.2024
Работницы больницы потеряла карту в тамбуре
В Иркутской области две собаки покусали школьника
В Иркутской области две собаки покусали школьника
Происшествия, 09.01.2024
Мальчика госпитализировали в больницу
Село в пригородном районе Бурятии заливает наледными водами
Село в пригородном районе Бурятии заливает наледными водами
Происшествия, 09.01.2024
В Старой Бряни затопило дворы и автомобильную дорогу
Одного пропавшего в Бурятии обнаружили мёртвым
Одного пропавшего в Бурятии обнаружили мёртвым
Происшествия, 09.01.2024
Волонтёры продолжают искать ещё 11 человек
В Забайкалье с рельсов сошли 14 вагонов
В Забайкалье с рельсов сошли 14 вагонов
Происшествия, 09.01.2024
Из-за схода задержаны некоторые пассажирские поезда, следующие на восток
Землетрясение произошло в Бурятии
Землетрясение произошло в Бурятии
Происшествия, 08.01.2024
Эпицентр находился в акватории Байкала
В Улан-Удэ сгорела квартира
В Улан-Удэ сгорела квартира
Происшествия, 08.01.2024
Пожар произошёл ночью
Читинец зарезал бездомную собаку
Читинец зарезал бездомную собаку
Происшествия, 07.01.2024
Возбуждено уголовное дело 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^