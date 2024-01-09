Его обнаружили в супермаркете
В Улан-Удэ наряд вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования задержал мужчину, который находился в розыске.
- Сотрудники вневедомственной охраны в продуктовом торговом центре на улице Николая Петрова по ориентировке задержали гражданина, подозреваемого в совершении грабежа, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанного доставили в полицию. 34-летний улан-удэнец сознался, что в ноябре прошлого года отнял 12 тысяч рублей и сотовый телефон у потерпевшего в гостинице.
Органами следствия возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали грабителя, объявленного в розыск
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работницы больницы потеряла карту в тамбуре
Его обнаружили в супермаркете
Украшение позже обнаружили в ломбарде
Пожар произошёл в полночь
Отопления не было около 7 часов
Возбуждено уголовное дело
Пока он остаётся на дороге
Мальчика госпитализировали в больницу
В Старой Бряни затопило дворы и автомобильную дорогу
Волонтёры продолжают искать ещё 11 человек
Из-за схода задержаны некоторые пассажирские поезда, следующие на восток
Эпицентр находился в акватории Байкала
Ещё две лошади погибли
Пожар произошёл ночью
Происшествия, 07.01.2024
Возбуждено уголовное дело