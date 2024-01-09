В Улан-Удэ росгвардейцы поймали грабителя, объявленного в розыск

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Его обнаружили в супермаркете



В Улан-Удэ наряд вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования задержал мужчину, который находился в розыске.



- Сотрудники вневедомственной охраны в продуктовом торговом центре на улице Николая Петрова по ориентировке задержали гражданина, подозреваемого в совершении грабежа, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанного доставили в полицию. 34-летний улан-удэнец сознался, что в ноябре прошлого года отнял 12 тысяч рублей и сотовый телефон у потерпевшего в гостинице.



Органами следствия возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

