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В Октябрьском районе Улан-Удэ отключали тепло

В Октябрьском районе Улан-Удэ отключали тепло
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Отопления не было около 7 часов

Информация о том, что из-за аварийной ситуации жители сотых кварталов Улан-Удэ массово остались без теплоснабжения, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района города.

Накануне, 8 января, в 12:24 в ЕДДС поступило сообщение о том, что в 12:20 остановлена работа котельной на 4 км Спиртзаводской трассы. Котельная обеспечивает теплоснабжением 5 многоквартирных домов юго-восточной части Октябрьского района, социальные и иные объекты. Так, под отключение попали:
- 148 микрорайон, дома №8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 10/3;
- Детский сад №110 «Золушка», амбулатория поликлиники №5;
- ПСЧ-72, моторостроительный завод.

Причиной отключения стал порыв на головном стволе Д-500 мм в проходном канале. На месте аварии работала аварийная бригада, проводились работы по перекрытию и опустошению аварийного участка. В результате выполненных работ в 19:14 8 января параметры теплоносителя от котельной вышли на соответствие заданным.

Как заявили в районной администрации, управляющей компанией проводится мониторинг параметров в вышеуказанных многоквартирных домах. В настоящий момент жалоб от жителей данных домов и социальных объектов не поступало.
Октябрьский район Улан-Удэ отключение тепла

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