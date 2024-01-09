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В Иркутской области две собаки покусали школьника

В Иркутской области две собаки покусали школьника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мальчика госпитализировали в больницу

В городе Усть-Илимске две собаки покусали 12-летнего мальчика, после чего ребёнка госпитализировали в больницу. Инцидент произошёл в новогодние каникулы, 5 января.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Усть-Илимская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере соблюдения, в том числе органами местного самоуправления, законодательства об ответственном обращении с животными, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. 
собаки

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