В Иркутской области две собаки покусали школьника

Мальчика госпитализировали в больницу



В городе Усть-Илимске две собаки покусали 12-летнего мальчика, после чего ребёнка госпитализировали в больницу. Инцидент произошёл в новогодние каникулы, 5 января.



Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».



Усть-Илимская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.



- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере соблюдения, в том числе органами местного самоуправления, законодательства об ответственном обращении с животными, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

