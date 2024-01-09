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Одного пропавшего в Бурятии обнаружили мёртвым

Одного пропавшего в Бурятии обнаружили мёртвым
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Волонтёры продолжают искать ещё 11 человек

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в декабре. Всего за первый зимний месяц они получили 76 заявок на поиск пропавших людей по всей республике. В ноябре было почти вдвое меньше – 40.


Большинство исчезнувших – 64 – в итоге обнаружили живыми. Один погиб. Остальных – это 11 – всё ещё ищут.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».

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