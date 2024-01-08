Эпицентр находился в акватории Байкала
8 января в 12.23 в Бурятии зарегистрировали землетрясение. Эпицентр находился в акватории озера Байкал в 43 км от села Баргузин.
Как сообщает «Баргузин-инфо» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 3,5.
Толчки в населённых пунктах не ощущались.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 27 декабря на севере Иркутской области произошло землетрясение, которое ощутили в городах Усть-Кут (Иркутская область) и Северобайкальск (Бурятия). Северобайкальцы рассказывали, что в домах «танцевали диваны», а «двери чуть с петель не упрыгали».
Землетрясение произошло в Бурятии
Происшествия, Фото:
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