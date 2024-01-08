В Улан-Удэ сгорела квартира

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар произошёл ночью



Ночью в Советском районе Улан-Удэ загорелась квартира в одноэтажном двухквартирном доме, сообщило ГУ МЧС России по Бурятии.



В ведомстве уточнили, что к моменту прибытия пожарных горели квартира и мансардный этаж, огонь перешёл на кровлю дома. Дальнейшего распространения огня на соседние строения удалось не допустить.







В квартире огнём были повреждены стены и потолок, частично уничтожен мансардный этаж. Общая площадь пожара составила 65 квадратных метров.



Пострадавших нет.



Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.



