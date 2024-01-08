Пожар произошёл ночью
Ночью в Советском районе Улан-Удэ загорелась квартира в одноэтажном двухквартирном доме, сообщило ГУ МЧС России по Бурятии.
В ведомстве уточнили, что к моменту прибытия пожарных горели квартира и мансардный этаж, огонь перешёл на кровлю дома. Дальнейшего распространения огня на соседние строения удалось не допустить.
В квартире огнём были повреждены стены и потолок, частично уничтожен мансардный этаж. Общая площадь пожара составила 65 квадратных метров.
Пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.
В Улан-Удэ сгорела квартира
Происшествия, Фото:
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