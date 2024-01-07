У молодого водителя нет прав
В Заиграевском районе Бурятии в ДТП попал микроавтобус.
По предварительным данным, сегодня около 11:30 вблизи села Эрхирик столкнулись автомобиль «Тойота Марк-2» и автобус «Фиат Дукато», следовавшего по маршруту Улан-Удэ - Сосново-Озерское.
- В результате ДТП 21-летний водитель легкового автомобиля с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Установлено, что молодой человек не имеет прав управления транспортом, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В автобусе находились 15 пассажиров, среди них пострадавших нет. Они продолжили движение на другом транспортном средстве.
На трассе в Бурятии в ДТП с маршруткой пострадал водитель «Тойоты»
Происшествия, Фото:
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