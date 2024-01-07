07 января

06 января

05 января

Популярное

На трассе в Бурятии водитель «Лэнд Крузера» врезался в стоящую фуру

На трассе в Бурятии водитель «Лэнд Крузера» врезался в стоящую фуру
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пострадавшего улан-удэнца доставили в больницу

7 января на 320 км федеральной трассы в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП. Автоавария случилась вблизи села Большая речка.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лэнд Крузер» врезался в стоящую на дороге фуру, сообщили в группе «Кабанск-инфо. 24/7».

В результате происшествия пострадал один человек - житель Улан-Удэ, его доставили в центральную районную больницу.


ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области полиция устроила погоню за 18-летним нарушителем
В Иркутской области полиция устроила погоню за 18-летним нарушителем
Происшествия, 07.01.2024
У молодого автомобилиста никогда не было водительских прав
На трассе в Бурятии водитель «Лэнд Крузера» врезался в стоящую фуру
На трассе в Бурятии водитель «Лэнд Крузера» врезался в стоящую фуру
Происшествия, 07.01.2024
Пострадавшего улан-удэнца доставили в больницу 
В Бурятии погибла пострадавшая в ДТП 32-летняя женщина
В Бурятии погибла пострадавшая в ДТП 32-летняя женщина
Происшествия, 06.01.2024
Лоб в лоб столкнулись автомобили «Чери» и «Хонда»
На трассе в Бурятии в ДТП попал пассажирский автобус
На трассе в Бурятии в ДТП попал пассажирский автобус
Происшествия, 06.01.2024
Автоавария случилась в Прибайкальском районе 
На севере Бурятии произошло землетрясение
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 06.01.2024
Сейсмособытие случилось утром 
В Бурятии горели бани
В Бурятии горели бани
Происшествия, 06.01.2024
Пожары произошли в Прибайкальском районе
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с маршруткой в Бурятии
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с маршруткой в Бурятии
Происшествия, 05.01.2024
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^