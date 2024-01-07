На трассе в Бурятии водитель «Лэнд Крузера» врезался в стоящую фуру

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пострадавшего улан-удэнца доставили в больницу



7 января на 320 км федеральной трассы в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП. Автоавария случилась вблизи села Большая речка.



По предварительным данным, водитель автомобиля «Лэнд Крузер» врезался в стоящую на дороге фуру, сообщили в группе «Кабанск-инфо. 24/7».



В результате происшествия пострадал один человек - житель Улан-Удэ, его доставили в центральную районную больницу.





