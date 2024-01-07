Пострадавшего улан-удэнца доставили в больницу
7 января на 320 км федеральной трассы в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП. Автоавария случилась вблизи села Большая речка.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лэнд Крузер» врезался в стоящую на дороге фуру, сообщили в группе «Кабанск-инфо. 24/7».
В результате происшествия пострадал один человек - житель Улан-Удэ, его доставили в центральную районную больницу.
На трассе в Бурятии водитель «Лэнд Крузера» врезался в стоящую фуру
Происшествия, Фото:
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