Среди них один ребёнок
В Иволгинском районе на пожаре спасли трёх человек, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Пожар произошёл днём в жилом доме селе Нурселение 6 января. Пожарные из помещения эвакуировали трёх человек, в том числе одного ребёнок.
Возгорание оперативно локализовано на площади пять квадратных метров.
На пожаре в пригороде Улан-Удэ эвакуировали трёх человек
Происшествия, Фото:
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