Мужчина гулял вблизи водопада
Днём 5 января по тропе здоровья, вблизи водопада, в национальном парке «Тункинский» прогуливался 34-летний мужчина. В какой-то момент он травмировал ногу и не мог самостоятельно передвигаться.
Первыми к нему на помощь пришли его приятели и сотрудники нацпарка. Они помогли дойти до беседки и вызвали спасателей.
- Прибыв на место происшествия, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы на травмированную ногу наложили шину, с помощью носилок и страховки, по сложной скалистой местности, пешим порядком эвакуировали травмированного мужчину в село Аршан, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Мужчину в удовлетворительном состоянии доставили в населённый пункт и передан бригаде скорой помощи.
В Бурятии спасли мужчину, повредившего ногу на тропе здоровья
Происшествия, Фото:
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