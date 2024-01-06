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В Бурятии спасли мужчину, повредившего ногу на тропе здоровья

В Бурятии спасли мужчину, повредившего ногу на тропе здоровья
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Мужчина гулял вблизи водопада

Днём 5 января по тропе здоровья, вблизи водопада, в национальном парке «Тункинский» прогуливался 34-летний мужчина. В какой-то момент он травмировал ногу и не мог самостоятельно передвигаться.

Первыми к нему на помощь пришли его приятели и сотрудники нацпарка. Они помогли дойти до беседки и вызвали спасателей.

- Прибыв на место происшествия, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы на травмированную ногу наложили шину, с помощью носилок и страховки, по сложной скалистой местности, пешим порядком эвакуировали травмированного мужчину в село Аршан, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Мужчину в удовлетворительном состоянии доставили в населённый пункт и передан бригаде скорой помощи.


спасательная операция

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