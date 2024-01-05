Из дома эвакуировались 15 человек
Сегодня утром в городе Бабушкин на пожаре в своей квартире пострадал 30-летний местный житель.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, квартира горела на первом этаже дома на улице Интернационала. На момент прибытия первого пожарного расчёта одна из комнат была охвачена огнём, шёл густой дым.
Самостоятельно из дома эвакуировались 15 человек.
- В результате возгорания мужчина 1994 г.р. получил термический ожог правой кисти руки. Ему был оказана медицинская помощь, - уточнили в МЧС.
Пожар потушили в течение 9 минут, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате возгорания сгорел диван, обгорели стены квартиры. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 2 января в доме на улице Кабанская в Улан-Удэ произошёл пожар из-за того, что вспыхнула искусственная ёлка.
В Бурятии мужчина пострадал на пожаре в квартире
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