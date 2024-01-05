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В Иркутской области Дед Мороз угнал «Жигули»

Происшествия, 
Он заявил полицейским, что поехал поздравлять жителей

В городе Нижнеудинск Иркутской области Дед Мороз угнал «Жигули», чтобы поздравить горожан.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, заявление о пропаже автомобиля ВАЗ поступило в дежурную часть утром 2 января. Владелец рассказал, что ранее возле магазина увидел парня в костюме Деда Мороза и предложил ему сесть в машину и поехать вместе поздравлять жителей города.

В пути водитель припарковал автомобиль и вышел в магазин. Когда же вернулся, его «Жигулей» на месте не было. Ориентировка по поиску авто была передана наружным экипажам полиции.

Спустя полчаса сотрудники патрульно-постовой службы полиции во время патрулирования жилого сектора обнаружили брошенный угнанный автомобиль. Вскоре задержали и угонщика.

Им оказался 25-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что решил не дожидаться возвращения владельца авто и самостоятельно продолжить поздравления жителей Нижнеудинска. Однако по пути следования не справился с управлением и врезался в сугроб, после чего оставил автомобиль и пошёл домой. Спустя несколько часов к нему постучались полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Дед Мороз угон

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