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В Бурятии река разлилась возле подстанции

В Бурятии река разлилась возле подстанции
Происшествия,  Фото:"Тунка-инфо"
На месте произведут отсыпку гравием

В селе Толтой Тункинского района Бурятии разлилась река. Произошло это всего в 30 метрах от жилого дома и от подстанции, сообщается в группе «Тунка-инфо».

- В данный момент начались подготовительные работы по предотвращению подтопления подстанции и жилого дома. Будет отсыпано от двух и более КамАЗов гравия, в зависимости от ситуации, - рассказал глава села Шултым Зомонов.

По его словам, создана комиссия, которая будет ежедневно выезжать на место и оценивать угрозу подтопления. В составе комиссии – представители администрации района, ГО и ЧС и энергетики «Россетей».


Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце декабря в кяхтинских сёлах Кудара-Сомон и Ара-Алцагат вводили режим повышенной готовности из-за выхода наледных вод. Там затопило несколько участков дороги, двор и подполье дома, была угроза подтопления других огородов и домов. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась.

подтопление

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