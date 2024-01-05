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100-е кварталы Улан-Удэ вновь оставались без холодной воды

100-е кварталы Улан-Удэ вновь оставались без холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Её не было почти три часа

Накануне, 4 января, в Улан-Удэ было зарегистрировано отключение холодной воды в 100-х кварталах.

Как сообщают оперативные службы города, в 06:55 произошла просадка напряжения на водопропускной насосной станции МУП «Водоканал» в 111 микрорайоне. Это привело к отключению оборудования и прекращению подачи холодного водоснабжения в 111, 112, 113 кварталах.

В 09:50 после проверки оборудование ввели в работу. Подача холодного водоснабжения всем потребителям была восстановлена.

Время отключения составило 2 часа 55 минут.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 20 декабря в Улан-Удэ произошла крупная авария на сетях водоснабжения. На острове Спасский обрушилась одна из двух ниток трубопровода. В итоге произошло отключение на насосной станции «Юго-Западная», которая обеспечивает холодной водой весь Октябрьский район (и 40-е кварталы, и 100-е). Изначально в многоквартирных домах и социальных объектах Октябрьского района отключили только горячую воду, однако затем во время ремонтных работ пришлось отключить и холодную. 21 декабря подача воды была восстановлена.

отключение воды

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